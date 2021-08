AVELLA. Comunali 2021, Vincenzo Biancardi torna in scena. E’ stato già sindaco ed il più giovane

Secondo le statistiche avellane, dal 1946 ad oggi, si riscontra che Vincenzo Biancardi è stato il più giovane sindaco eletto, in questi settantacinque anni. Nel suo primo mandato da sindaco aveva solo ventotto anni – 14 giugno 1988 – nato ad Avella il 19 Marzo 1960 da Felice e Antonietta Nappi. E’ lui il candidato sindaco della lista “Colomba” alle prossime elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021. La sua candidatura sarà ufficializzata a breve insieme alla composizione della squadra che è già pronta. Prende il posto del fratello Domenico che ha amministrato il paese negli ultimi 10 anni e che per aver espletato già due mandati consecutivi non è ricandidabile.

adsense – Responsive – Post Articolo