AVELLA. Comunicato ufficiale del comitato festa patronale

Carissimi fedeli, anche quest’anno, a causa delle limitazioni dovute all’emergenza Covid-19, la celebrazione della Festa Patronale non si terrà nella forma classica.

Nonostante tutto faremo il possibile di creare un clima di gioia che incoraggia alla Speranza e ci avvolge di luce.

Non mancheranno, infatti, le luminarie, le bande musicali, i fuochi pirotecnici, e il concerto bandistico in piazza. Il tutto anticipato dal solenne novenario in onore del nostro patrono San Sebastiano e la Madonna delle Grazie.

La sfilata penitenziaria dei battenti non sarà consentita e nemmeno la solenne processione per le strade cittadine.

Il comitato festa, come sempre, con passione e devozione, si pone a servizio della Comunità cristiana proponendo la raccolta delle offerte per onorare degnamente il Santo Protettore e la dolce Regina di Avella, la nostra Mamma delle Grazie.

Anche se piccolo, il vostro contributo sicuramente sarà utile per far fronte alle spese che saranno affrontate.

Grazie Avella, grazie a tutte le famiglie che credono in noi e ci danno fiducia.

VIVA LA MADONNA DELLE GRAZIE

VIVA SAN SEBASTIANO

VIVA AVELLA

