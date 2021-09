AVELLA – Continuano il restauro di opere sacre

Ad Avella continuano i lavori di restauro di opere sacre, a dare l’annuncio il parroco Don Giuseppe Parisi.

“Dopo i restauri effettuati per le opere lignee datate tra fine ‘600 e metà ‘700 di San Sebastiano, San Giovanni e San Giuseppe, oggi è stata prelevata per il restauro la meravigliosa tavola del ‘500 raffigurante la Madonna delle GRAZIE con le anime del Purgatorio.

Se Dio vuole, fra non molto, saranno presentati altri progetti di restauro per altre opere appartenenti al nostro patrimonio religioso.

Il tutto sempre sotto l’alta sorveglianza della sovrintendenza e della direttrice dell’ufficio beni culturali della diocesi di Nola Antonia Solpietro che ringrazio per l’attenzione e la pazienza.

I lavori sono stati, e vengono realizzati, da professionisti accreditati ed ufficialmente riconosciuti dal Ministero”.

