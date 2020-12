AVELLA: Continui atti vandalici contro l’abitazione di Mario. Chi può faccia qualcosa.

di Alessia Conte

La vicenda che oggi portiamo alla vostra attenzione è quella di Mario T., onesto lavoratore tutto fare che vive nel piccolo appartamento adiacente alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale Mons. Pasquale Guerriero di Avella. Dalle immagini riportate nell’articolo è possibile vedere come le persiane esterne dello stabile siano state prese di mira da scellerati che in maniera consuetudinaria, di sera, passando per Via Francesco De Sanctis sono soliti lanciare pietre e petardi contro l’abitazione nella quale vive Mario; che si è ritrovato costretto a sostituire diverse volte i vetri delle finestre interne lesionati dai ripetuti atti vandalici.

Queste le parole di Mario:

“Sono costretto a vivere al buio perché ho sempre paura che una pietra possa entrare in casa. Diverse sere, in estate, mi sono ritrovato sassi nel piatto dove mangiavo. Per fortuna nessuno ci ha mai colpiti. Non ho fatto del male a nessuno. Sono pronto a perdonare però ora basta.”

Sono parole di dispiacere e rammarico quelle di Mario, che si vede preso di mira non si sa per quali ragioni. Ha denunciato alla testata di BassaIrpinia perché sfinito da questa situazione ma speranzoso del fatto che qualcuno possa aiutarlo a vivere serenamente.

