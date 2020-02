AVELLA. Convegno PD rimandato al 15 marzo per ordinanza prefettizia che vieta le manifestazioni pubbliche

Il sindaco di Avella ha comunicato agli organizzatori del convegno PD in programma per domani, domenica 1 marzo 2020, dal titolo “Fusione dei Comuni del Baianese, che l’ordinanza prefettizia prevede di non svolgere attività o manifestazioni con la partecipazione di pubblico. “Abbiamo deciso di rimandare a domenica 15 marzo. Avevamo svolto un gran lavoro di propaganda e organizzazione, compreso inviti e manifesti, e sui social. Occorre ricominciare. Continueremo”, afferma la coordinatrice Silvana Acierno (foto).

