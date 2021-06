AVELLA. Convento, iniziati i lavori per il restauro del portico, continua la raccolta fondi.

Ad annunciarlo è la Dott.ssa Ornella Abate presidente della ProLoco Abella che ringrazia l’assessore Agostino Vitale e la vice sindaco Antonia Caruso che hanno rinunciato alle loro indennità per circa 10.000 € al fine di finanziare tale progetto che ha un costo di 14.500 €. La dottoressa Abate rende noto che è stato possibile raggiungere tale somma grazie alle offerte pervenute dai benefattori. La raccolta fondi continua poichè mancano ancora poche migliaia di euro. La messa in sicurezza e il restauro del portico sono condotti da esperti restauratori con la supervisione della Soprintendenza Archeologica. Questa iniziativa è stata intrapresa unicamente dalla ProLoco Abella. Chiunque voglia fare un’offerta può contattare il numero 3283110009 oppure può effettuare un bonifico: IBAN: IT33 W054 2475 6800 0000 1002 537 Intestatario : ASS. TURISTICA PRO LOCO ABELLA CAUSALE: lavori di messa in sicurezza e restauro del portico Comitato Pro – Convento di Avella.

