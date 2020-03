AVELLA. Coronavirus. Il sindaco dopo il secondo caso di positività al Covid-19 invita a restare a casa.

“Cari Concittadini, l’Asl mi ha comunicato un secondo caso di positività al Covid-19 anche nel nostro Comune. La persona è fortunatamente in buone condizioni. L’Amministrazione Comunale ha prontamente avviato tutte le procedure consequenziali, attivando la messa in isolamento obbligatorio domiciliare per tutti i familiari e contestuale sorveglianza sanitaria per tutti i contatti più recenti. L’attenzione è massima. L’invito, ancora una volta, è a restare in casa. I nostri migliori auguri ai due nostri concittadini che stanno combattendo con il virus ma che si trovano in buna salute e senza sintomi unitamente ai loro nuclei familiari e contatti . Vi terrò aggiornati !! Un abbraccio a tutti Voi”. Lo ha dichiarato il sindaco di Avella Domenico Biancardi

adsense – Responsive – Post Articolo