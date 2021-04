AVELLA. Coronavirus, la cittadina archeologica piange ancora un decesso.

Ancora un decesso per Covid nella cittadina archeologica, questo maledetto virus continua a lasciare una scia di morte. Si è spenta presso l’ospedale Moscati di Avellino, nell’area Covid, una settantenne avellana ricoverata da alcune settimane. Le sue condizioni purtroppo sono andate peggiorando giorno dopo giorno fino al punto che il cuore non ha retto. E’ questa la tredicesima vittima del Covid in Avella dall’inizio della Pandemia.

Giungono ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Bassa Irpinia e un abbraccio fortissimo ad Antonella.

adsense – Responsive – Post Articolo