AVELLA. Coronavirus, nessun caso nuovo nella cittadina avellana. Solo fake news

La tensione degli ultimi avvenimenti in Campania, vedi il caso Mondragone, o anche solo il primo caldo, inizia a fare brutti scherzi nella cittadina avellana. Nelle ultime ore si sono diffuse falsi voci di nuovi casi di positività al Covid-19, al punto che uno dei soggetti indicati ha dovuto smentire pubblicamente sui social e sulla nostra testata di non essere mai stato così tanto bene in salute come in quest’ultimo periodo. Ecco cosa ha affermato Biagio D’Avanzo: “Gira voce per Avella che io sia affetto di COVID 19. Innanzitutto voglio tranquillizzare amici, conoscenti e tutti che la notizia è falsa. Ringrazio Dio perché fino ad oggi mi ha protetto da questo male e ringrazio anche lo stronzo che ha diffuso questa falsa voce. Gli auguro di restare sempre in buona salute in quanto nostro Signore già lo ha punito fornendolo di testa per separare solamente le orecchie. Grazie”.

