AVELLA. Covid 19. Biancardi: “Ancora tampone negativo per i due giovani positivi dopo il rientro in Italia dalle vacanze”

Il primo cittadino avellano Domenico Biancardi, comunica ai propri cittadini, che in relazione alla positività al Covid 19 riscontrata a due giovani avellani di rientro in Italia dopo una vacanza all’estero e trovati positivi all’aereoporto, che i tamponi eseguiti dall’ospedale Cotugno di Napoli (1) e dall’Asl di Avellino (2) presso il domicilio degli interessati hanno dato esito negativo per la terza volta consecutiva, così come anche per i loro familiari. Gli stessi però rimangono in quarantena in quanto non ancora sono trascorsi i 15 giorni prescritti per la durata dell’isolamento. Alla scadenza della quarantena sarà eseguito un quarto tampone che se darà anch’esso esito negativo permetterà ai due giovani di ritornare ad una vota normale senza prescrizioni. Ad Avella negli ultimi giorni sono stati eseguiti più di 50 tamponi su diversi residenti e tutti sono risultati negativi.

