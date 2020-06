AVELLA. Covid- 19 – Eseguiti 4 tamponi su altrettanti cittadini avellani. Ecco l’esito

Sospiro di sollievo, sono risultati negativi i 4 tamponi eseguiti nella cittadina archeologica. Ecco cosa é successo. Si tratterebbe di quattro concittadini che avrebbero avuto contatti con soggetti risultati positivi nell’ambito lavorativo in particolare due avrebbero avuto contatti con un soggetto che sarebbe rientrano circa una decina di giorni fa dalla Germania con dei sintomi riconducibili al virus confermati a seguito delle analisi. In via precauzionale come da prassi, l’Asl ha predisposto i controlli a tappeto onde evitare la diffusione in caso di contagio. Dal primo giorno gli avellani non hanno mai avuto sintomi ed inoltre hanno rispettato la quarantena fino alla comunicazione dell’Asl circa la negatività al tampone. La comunicazione é avvenuta in data odierna. Dunque un sospiro di sollievo ma tanta paura e soprattutto tante false notizie diffuse alla sola vista dell’autombulanza. Il fenomeno di diffondere notizie false é tendenziose non si arresta nella cittadina archeologica ed in ogni parte d Italia in particolare nelle piccole comunità. Il tam tam di notizie false é scattato subito su Whatsapp, circolando tra le piazze e i quartieri, una diffusione virale simile a quella del Covid che in ogni caso costringe i malcapitati a difendersi. I due avellani sono ritornato a lavoro con il sorriso.

adsense – Responsive – Post Articolo