AVELLA. Covid, la cittadina archeologica sconvolta da un nuovo lutto. Muore cinquantenne

Ancora un decesso per la cittadina archeologica, a perdere la vita per Covid questa volta è un cinquantenne molto conosciuto in paese. L’uomo, 55 anni elettricista, era ricoverato da alcuni giorni presso il reparto Covid dell’ospedale Moscati, negli ultimi giorni il quadro clinico è precipitato, fino al decesso di oggi. Avella sta pagando un caro prezzo in questa pandemia con l’ennesima vittima. La notizia lanciata su facebook da alcuni post di amici si è immediatamente diffusa nella cittadina avellana lasciando tutti in uno stato di sgomento.

