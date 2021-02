AVELLA. Covid, un nuovo minore positivo nella cittadina archeologica.

E’ il quarto alunno in pochi giorni a risultare positivo al Covid 19, si tratta di un bimbo che frequenta la scuola dell’Infanzia ma non ad Avella e che già da giorni era assente alle lezioni. L’alunno è iscritto presso l’istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Baiano. La sua positività è scaturita dal proprio ambito familiare per essere i familiari tutti contagiati dal Coronavirus. Sul caso in questione, il primo cittadino avellano Domenico Biancardi ha già predisposto gli atti consequenziali previsti. Intanto oggi, a causa del maltempo e della neve, che colpito l’itera Irpinia, non si è potuto svolgere il drive-in che era in programma oggi, dovevano essere tamponati circa una sessantina di persone tra alunni, personale scolastico e familiari che nei giorni scorsi avevano avuto contatto con i tre alunni risultati positivi nei giorni scorsi.

