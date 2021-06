AVELLA. Da lunedì ditta specializzata per la pulizia delle caditoie

Lavoro di squadra per la pulizia di fondo delle caditoie di Avella. Dalla settimana prossima gli operatori interverranno per provvedere a un intervento che, pur se non definitivo, risulta senza dubbio preventivo in caso di piogge abbondanti nel periodo estivo. «Nelle ultime settimane abbiamo messo in piedi un intervento per prevenire le criticità registrate nelle zone del paese cui le bombe d’acqua degli ultimi anni hanno creato maggiori problemi», evidenzia il sindaco, Domenico Biancardi. «Il problema di via Nazionale delle Puglie non dipende da noi, il collettore a Schiava è piccolo e si crea un imbuto. In quella fogna non ci sono solo le acque di Avella ma tutte quelle che vengono da Baiano e Sperone. Ecco perchè abbiamo di questi problemi. Quello che verrà messo a punto nei prossimi giorni contribuirà a contenere notevolmente i fenomeni pesanti che avvengono con i grandi acquazzoni».

adsense – Responsive – Post Articolo