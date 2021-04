AVELLA: Da Maria la corta inizia la settimana dell’ortensia. Pianta bellissima che mette di buon umore

Continuano le novità allo store I Fiori di Geofarm di Maria la corta. Da domani 19 aprile fino a sabato 24 è la settimana dell’ortensia. Anche se la bella stagione sta tardando ad arrivare è bene essere pronti per quando il sole splenderà illuminando le nostre giornate, i balconi e i giardini fioriti con tantissimi colori sono un piacere per la vista e per l’animo. Per la settimana dell’ortensia Maria ha pensato come sempre ad un regalo per la sua clientela più affezionata, partendo da un prezzo piccolo piccolo sarà possibile acquistare una bellissima pianta. Ma da Maria non saranno disponibili solo le ortensie, ma anche gerani, lantane, margherite, begonie, primule e tanto altro ancora. Sarà un esplosione di profumi e di colori. Quei colori che coloreranno le calde giornate della bella stagione. I Fiori di Geofarm si trova ad Avella, in via Purgatorio ed è aperto tutti i giorni (anche di domenica mattina) dalle 8.00 alle 19.30.

