É tempo di riempire le calze per concludere le feste natalizie con tanta dolcezza. Da Maria la corta é possibile ordinare calze per l’Epifania partendo da un prezzo super conveniente, inoltre sono disponibili anche delle bellissime composizioni floreali. Cioccolato e fiori, connubio perfetto per festeggiare l’Epifania che tutte le feste porta via.

adsense – Responsive – Post Articolo