AVELLA: Da Maria la corta tantissime offerte floreali per il 1 e 2 novembre

Si avvicina la commemorazione di Ognissanti e di tutti i fedeli defunti, comunemente detta “giorno dei morti”. Quest’anno saranno due ricorrenze particolari causa covid19, per evitare assembramenti nei cimiteri e per permettere ai defunti di essere omaggiati da un fiore, soprattutto per coloro che riposano eternamente nei cimiteri che saranno chiusi al pubblico, Maria sta effettuando il servizio a domicilio. Presso il negozio “i fiori di geoflawers” è possibile trovare tantissime novità e formidabili offerte su diverse composizioni e su diversi fiori. Per prenotare gli omaggi floreali ci si può recare allo store, ad Avella in Via Nazionale 31 oppure chiamare il numero 0818252014.

adsense – Responsive – Post Articolo