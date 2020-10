AVELLA. Domani giornata di screening per oltre 200 residenti. Ecco come avverrà il tutto

Domani, domenica, saranno circa 200 le persone che verranno sottoposte al tampone molecolare presso il drive in allestito nei pressi del parcheggio retrostante del cimitero Avellano. Il tutto inizierà alle 9 e terminerà quando sarà esaurita la lista dei prenotati, ovvero quelle persone che sono state segnalata all’Asl dai medici curanti o perchè hanno sintomi o perchè hanno avuto contatti con positivi. Il tutto avverrà attraverso un percorso obbligato senza scendere dall’auto passando davanti all’ingresso principale del cimitero per poi percorrere la strada perimetrale svoltando a sinistra per arrivare dietro all’area di parcheggio posteriore fino a passare sotto la tendo struttura dove i sanitari faranno il tampone e subito poi facendo ritorno a casa. Una screening cruciale, fortemente voluto dal sindaco Domenico Biancardi, che porterà sicuramente un aumento del numero dei positivi, ma bisognerà vedere in che misura. I risultati si avranno nel giro di un paio di giorni.

adsense – Responsive – Post Articolo