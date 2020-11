AVELLA. Domani riapre il cimitero ma con ingresso cadenzato

Riapre il Cimitero comunale di Avella dopo la chiusura dei giorni passati da parte del sindaco che con ordinanza ha vietato l’accesso in particolare durante le festività dei morti. Si potrà accedere con ingresso cadenzato, ovvero potranno esservi all’interno massimo 30 persone alla volta. Il primo cittadino Domenico Biancardi fa sapere anche che sarà possibile sempre da domani, mercoledì 11 novembre, effettuare sport individuali nel territorio comunale. Intanto nel pomeriggio odierno i sindaci del mandamento si riuniranno per decidere iniziative comuni circa il contenimento del virus dopo che il mandamento conta oltre 500 positivi. Il tutto chiaramente in attesa delle decisioni del Governo che potrebbe far diventare arancione, se non addirittura rossa la Campania.

