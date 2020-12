AVELLA. Domenica di terrore per molti residenti del rione Purgatorio. Ladri in azione

Un pomeriggio sera di terrore per molte famiglie residenti nel rione Purgatorio ad Avella dove una banda organizzata, chiaramente parliamo di ladri, hanno preso di mira numerose abitazioni della zona periferica della cittadina archeologica. Dalle 18 di domenica sono entrati in azione due o più ladri che hanno setacciato le numerose abitazioni della zona nonostante, in alcuni casi, la presenza dei proprietari. In alcune case hanno portato via gioielli, denaro contante e tutto ciò che può essere smerciato. In altre sono riusciti a darsela a gambe perchè disturbati o per essere stati scoperti. Due ore di razzia mettendo un intero rione in subbuglio. L’intervento delle forze dell’ordine però non ha sortito alcun effetto, dei ladri nessuna traccia.

