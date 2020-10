AVELLA. Domenico Biancardi: “Sui social si mettono post e commenti assolutamente non veri“

“Fin dal primo giorno di questa pandemia Avella ha mostrato responsabilità, rispetto delle norme impartite e compostezza”. A dichiararlo è la fascia tricolore della cittadina archeologica avellana Domenico Biancardi che continua:

“Ora sto notando con estremo rammarico che c’è chi si adopera esclusivamente nel diffondere false notizie al solo scopo di mettere in ansia famiglie e studenti.

Non mi rivolgo ai consiglieri di minoranza ma a chi sui social mette post e commenti assolutamente non veri.

Il sottoscritto segue personalmente e con l’aiuto dei suoi collaboratori l’andamento dei contagi e lo sviluppo delle persone in sorveglianza.

Lavora giorno per giorno in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali, con l’ASL di Avellino e con il Prefetto !!

Noi diffondiamo solo dati ufficiali e veritieri anche sulla base delle nuove disposizioni regionali e statali.

Se dovessero arrivare dati preoccupanti verrebbero comunque immediatamente comunicati ai cittadini.

Non possiamo di certo procedere alla Sanificazione quotidiana di tutti i nostri plessi scolastici …piuttosto devo ammettere che il luogo più sicuro oggi è senz’altro la scuola.

Quello che posso raccomandare è di essere tutti noi più accorti all’interno delle nostre famiglie, raccomandare continuamente i nostri figli e dedicare più attenzione e sicurezza al nostro tempo libero e quello dei nostri figli, poiché il virus può entrare nei nostri plessi scolastici solo attraverso persone che si sono contagiate al di fuori di essi.

Confido sempre nella Vostra collaborazione e maturità e seguiranno aggiornamenti solo in seguito ai comunicati ufficiali dell’ASL di Avellino”.

