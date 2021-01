Incidente questa sera, poco prima delle 20,00, all’interno del distributore Agip di via Nazionale delle Puglie ad Avella. A scontrarsi due auto ad avere la peggio la conducente di una delle due che ha chiesto l’intervento del 118 per le cure. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano per redigere l’esatta dinamica dell’incidente.

