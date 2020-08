AVELLA. E’ già sold out per Vincenzo Salemme. Esauriti i posti in platea. Si prevedono oltre 2000 presenze

I biglietti per lo spettacolo del 29 agosto all’anfiteatro di Avella di Vincenzo Salemme, sono acquistabili da ieri, fino ad esaurimento posti, al seguente link:

https://www.azzurroservice.net/…/napoletanoe-famme-na-piz…/…

I prezzi sono 10€ per la platea numerata, 5€ per la gradinata non numerata (+ diritti di prevendita). Si evidenzia che tutti i posti disponibili (platea e gradinata) sono predisposti nel rispetto della normativa anti covid sul distanziamento interpersonale.

A poche ore dal lancio i posti in platea sono già esauriti, rimangono solo quelli sulle gradinate e non numerati.

La sera dello spettacolo si chiede di munirsi di mascherina e di osservare tutte le disposizioni che verranno previste (misurazione temperatura, compilazione dichiarazione dati personali, ecc). Ad organizzare l’evento la Provincia di Avellino.

