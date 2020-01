AVELLA. E’ il giorno del Maio in onore di San Sebastiano.

🔊 Ascolta l'articolo

Con la Santa Messa delle 6.30, di questa mattina celebrata dal parroco don Giuseppe Parisi, alla presenza del sindaco Domenico Biancardi ed in una chiesa di San Giovanni gremita di giovani e adulti, è iniziata la grande giornata dedicata al MAJO di San Sebastiano. Dopo la celebrazione Eucaristica e la benedizione degli attrezzi e dei mezzi, la carovana dei devoti si è diretta sui monti di AVELLA per il taglio dell’albero. Appuntamento oggi pomeriggio alle 14.30 in località “Muliniello” per iniziare il corteo fino a piazza “I Maggio”, futura piazza “San Sebastiano”, ove sarà issato il Maio. Dopo seguirà la celebrazione della Santa Messa.

