Avella -È iniziato l’ anno scolastico alla “San Vincenzo Pallotti” con la presenza del sindaco Biancardi

Questa mattina è iniziato, ufficialmente, l’anno scolastico all’ istituto cattolico “San Vincenzo Pallotti”, alla presenza del sindaco avv. Domenico Biancardi.

“Continuità e innovazione” sono le parole d’ ordine dei nuovi gestori della scuola, ma nel segno della continuità con la presenza delle suore.

Le caratteristiche della scuola sono: insegnamento cattolico, didattica ministeriale, apertura con orari lunghi, dalle 7.30 alle 18 nei giorni feriali e apertura il sabato mattina, corsi sportivi, musicali, informatici e tanto altro, tutto nel rispetto della normativa anti Covid19.

Stamane era visibile negli occhi dei bambini e di tutto il corpo docente la gioia per la ritrovata normalità.

I dirigenti ci hanno rilasciato una breve dichiarazione :”La prima volta che abbiamo visitato questa scuola, ci siamo sentiti subito a casa, siamo stati i prescelti e sentiamo tutto il peso di questa sfida. Noi ci impegneremo affinché la SVP ritorni ai fasti del passato. Ringraziamo la grande famiglia della SVP per l’ accoglienza, le autorità locali, i genitori per aver creduto in noi e nel nostro progetto, il personale docente ed Ata per il loro impegno”.

