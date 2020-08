AVELLA. E’ morta nonna Caterina Napolitano, centenaria della città archeologica. Solo qualche mese fa avevamo festeggiato insieme a lei. Video

E’ morta la nonnina di Avella, la signora Caterina Napolitano, che lo scorso mese di febbraio, esattamente il 7, aveva festeggia il secolo di vita. La donna che ha speso una vita per la sua famiglia viveva nel quartiere San Romano per poi trasferirsi nelle ultime settimane a Sperone presso una delle figlie. Lo scorso mese di febbraio aveva ricevuto gli auguri della comunità avellana con in testa il sindaco di Avella Domenico Biancardi. Anche le nostre telecamere erano presenti per immortalare un momento di gioia. Alla famiglia della centenaria giungono le condoglianze della redazione di Bassa Irpinia.

https://www.facebook.com/bassairpinia/videos/2836531746414493/?extid=fcSfPGLDqVgxjb7l

