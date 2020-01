AVELLA. È morto don Francesco Tulino – il cordoglio di don Giuseppe Parisi

È tornato alla casa del Padre don Francesco Tulino lasciando dispiaciuta l’intera comunità mandamentale. Il parroco di Avella, don Giuseppe Parisi esprime il suo cordoglio : ”

Vissuto nella fede di Gesù risorto e nella speranza della vita eterna, un altro duro colpo e grave lutto per la nostra diocesi di Nola ed in particolare per le comunità di Baiano ed Avella per la improvvisa morte del carissimo don Francesco Tulino.

Esprimiamo dolore e profonda commozione per la dipartita di questo servo fedele, gentile e buonissimo che ha sempre manifestato piena disponibilità e amorevole attenzione alla nostra famiglia avellana.

Esprimiamo altresì vicinanza e affetto alla sorella Madre Agnese e a tutta la famiglia Tulino in questo momento di grande prova e di grande tristezza.

Collaboratore docile e premuroso del parroco, ha saputo trasmettere serenità e luce ai cuori di tutti coloro che gli si accostavano.

Limpida anima, vivi nella gioia eterna, goditi la bellezza della luce effusa dal volto del Padre e prega per me e per questa gente che tu hai amato e che tanto ti ha amato”.

Bassa Irpinia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Tulino.

