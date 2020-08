AVELLA. E’ morto Paolo Napolitano, figura storica avellana della “Sala Azzurra”

Lo storico gestore dell’ex Sala Azzurra di Avella, che per decenni ha ravvivato le serate degli avellani e non, fino a quando poi con il passo del tempo fu chiusa per diventare oggi sede del “Teatro Domenico Biancardi”, il sig. Paolo Napolitano, meglio conosciuto come “Pauluccio”, ci ha lasciato. Aveva 82 anni, ai familiari giungono le condoglianze della nostra redazione in particolare ai figli Felice, Rosanna, Nilda, Raffaele ed Egidio, e ai fratelli in Brasile.

