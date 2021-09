AVELLA. È tempo di funghi porcini, esemplari anche da oltre un chilo

Con l’estate che sta per terminare stanno proliferando i primi funghi porcini grazie alle piogge dei giorni scorsi, nonostante un mese di giugno e un inizio luglio asciutto. Dopo aver trascorso un inverno pesante, chiusi quasi sempre in casa per la paura del covid-19, molti appassionati si dilettano nel loro hobby. Un avellano durante l’uscita odierna tra i monti del Partenio, è riuscito a portarsi a casa anche un porcino da un chilogrammo. Davvero un’emozione trovarsi difronte ad un esemplare del genere.

