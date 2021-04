Terminate le procedure concorsuali per l’assunzione dei nuovi vigili urbani nella cittadina archeologica, la commissione esaminatrice ha stilato la graduatoria finale. Ecco i tre nuovi vigili urbani che entrano a far parte del corpo della polizia municipale, anche se solo part-time e a tempo determinato. La loro funzione dovrebbe durare fino all’estate in attesa del completamento dei concorsi : CARNUCCIO VITTORIA, DI GIOVANNI PIETRO e PARISI GIUSEPPE.

