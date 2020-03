AVELLA. Ecco chi e come può chiedere il contributo di sotegno familiare al Comune

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale adottata, all’unanimità dei componenti assegnati, nella seduta del 30.03.2020 con modalità telematica;Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono stati disposti ulteriori interventi urgenti definiti di “solidarietà alimentare”, consistenti nell’acquisto (in deroga al d.lgs. n. 50/2016) di buoni spesa o generi alimentari e prodotti di prima necessità da destinare a nuclei familiari in difficoltà economiche (in via prioritaria a quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico);

Considerata l’urgenza di predisporre ogni azione necessaria all’esecuzione tempestiva e coordinata delle suddette misure, in collaborazione con la Protezione civile comunale, il Servizio sociale professionale e la rete di Soggetti, singoli e associati, attivi nel volontariato;

RENDE NOTO Il Comune di Avella, in esecuzione dell’Ordinanza n.658/2020 del 29.03.2020, adotta misure tempestive e mirate di sostegno alle famiglie in stato di necessità e bisogno, determinato dal periodo di emergenza epidemiologica in corso, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità. L’esigenza di raggiungere con estrema tempestività la platea di soggetti maggiormente esposti agli effetti della crisi economica, richiede di realizzare i predetti interventi privilegiando gli aspetti sostanziali rispetto a quelli procedurali, pur nel rigore dei controlli che in tali situazioni di estrema urgenza divengono esigibili a garanzia dell’efficacia e della trasparenza dell’azione amministrativa; A tal fine, l’erogazione dei benefici economici è disciplinata con il seguente articolato.

Art. 1 – Soggetti Beneficiari Sono beneficiari delle misure di sostegno definite di “solidarietà alimentare”, i nuclei familiari residenti nel Comune di Avella, in stato di effettivo ed urgente bisogno alimentare.

Art. 2 – Presentazione diretta telefonica delle richieste di solidarietà I nuclei familiari in stato di effettivo e urgente bisogno alimentare possono formulare richiesta di solidarietà per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, per via telefonica, contattando il Comune tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria compresa dalle ore 09:00 alle ore 12:00, ai seguenti recapiti: 3666214162 – 3351008518 – 3483144597 – 3201426356 – 3206945204. Il capofamiglia o altro componente del nucleo familiare, comunica le proprie generalità e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, dichiarando, tra l’altro: – Cognome, nome e data di nascita del capofamiglia richiedente; – Numero di componenti del nucleo familiare; – Eventuale fruizione di forme pubbliche di sostegno al reddito (in particolare, reddito di cittadinanza e/o reddito di inclusione); – Eventuale fruizione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, etc.) ovvero prossima attivazione di tali misure di sostegno pubblico; – Condizione lavorativa attuale (sospensione dell’attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze, dovuta all’emergenza sanitaria, stato di disoccupazione/inoccupazione pregresso);