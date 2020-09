AVELLA. Ecco come è allestito un seggio elettorale ai tempi del Coronavirus

Per contrastare il virus che in questi mesi preoccupa il mondo intero e soprattutto per permettere lo svolgimento delle operazioni elettorali, già rinviate nel pieno dell’epidemia a Maggio, ecco come è allestito un seggio elettorale. L’elettore che si reca nel proprio seggio deve indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. All’ingresso del seggio vi è il dispenser per le mani che va utilizzato prima di accedere in cabina, una volta votato l’elettore dovrà ripiegare le schede ed inserirle nelle apposite urne e lasciare il seggio seguendo le vie di uscite.

adsense – Responsive – Post Articolo