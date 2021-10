Il nuovo consiglio comunale è composto dal sindaco Vincenzo Biancardi e dai seguenti consiglieri di maggioranza:

Biancardi Domenico 1196 voti Anna Alaia 981 voti Biancardi Giovanni 744 Caruso Antonia 719 Biancardi Luigi 693 Cerbone Santina 392 D’Avanzo Maria Rosaria 338 Longobardi Nicoletta 318

Non entrano in consiglio, Gaglione Pasqualina prima dei non eletti con 274 voti, Agostino Vitale con 268, Ciano Alberto 137 e Maietta Michele 46

