AVELLA- Ecco il Maio in onore di San Sebastiano. Il 19 gennaio raggiungerà piazza Primo Maggio

Si svolgerà domenica 19 la Festa del Maio di Avella. Intanta questa mattina il comitato New Pro Maio accompagnato dai giovani “Figli del Maio” si sono recati in località Pianura ad Avella, in alta montagna, dove hanno selezionato e scelto il Maio 2020 che il prossimo 19 gennaio, domenica, sarà portato in processione fino a raggiungere Piazza 1° Maggio dove sarà issato.

Lunedì 20 gennaio, festa in onore del Santo, in piazza San Sebastiano è previsto il tradizionale falò che sarà accompagnato da uno spettacolo musicale.

