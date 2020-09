AVELLA. Eduardo Bennato il 9 settembre all’anfiteatro. Biglietti a 2 euro. Platea già esaurita

Dopo il successo di Vincenzo Salemme nell’anfiteatro Romano di Avella è atteso un grande della musica italiana, Eduardo Bennato. L’appuntamento è per il 9 settembre alle 21, e da oggi è iniziata la distribuzione dei tagliandi di ingresso che hanno un costo di soli due euro, anche perchè il concerto è offerto dalla Provincia di Avellino. In poche ore sono finiti i tagliandi per i posti sotto il palco, in platea per intenderci, è rimasto ancora qualche tagliando per la tribuna che può essere acquistato al seguente indirizzo

https://www.azzurroservice.net/biglietti/edoardo-bennato-tour-2020/

