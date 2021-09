AVELLA. Elezioni Comunali 2021. Si è tenuto il terzo Comizio della lista “Cambia Avella”. Foto e Video.

Si è svolto questa sera in Piazza Municipio il terzo Comizio elettorale della lista “Cambia Avella” con candidato sindaco Chiara Cacace. Quella di questa sera è stata la penultima uscita in piazza per la lista dell’attuale capogruppo di opposizione prima della chiusura fissata per venerdì 1 ottobre. Un comizio dai toni accesi soprattutto con l’intervento del consigliere comunale uscente Pellegrino Vittoria. Non sono mancati i colpi di scena. Ecco in allegato il video integrale.





