Avella. Elezioni Comunali. Il messaggio dell’assessore Giovanni Biancardi agli elettori

Siamo ormai alla vigilia delle elezioni, che il 3 e 4 Ottobre vedranno la lista Colomba tra le protagoniste di questa tornata elettorale. Un appuntamento atteso, in quanto momento cruciale ed effettivo per incidere sul prossimo futuro del nostro territorio. Dato che questa è una delle ultime occasioni che ho per rivolgermi agli elettori, vorrei ringraziare quanti mi hanno accolto nelle loro case sempre con disponibilità e gentilezza e che mi hanno dedicato il loro tempo ascoltandomi e sostenendomi. Sono stati giorni frenetici e impegnativi, ma allo stesso tempo emozionanti e costruttivi. Mi sono messo, come ho sempre fatto nei 5 anni precedenti e come farò se me ne darete modo, a servizio della comunità, di tutti coloro che si sono rivolti a me dandomi energie positive, idee propositive, di chi ha voglia di crescere, investire e credere nel futuro della nostra Avella. Sono convinto che le parole siano importanti e talvolta confortanti, ma preferisco di gran lunga la coerenza tra le parole e i fatti, e di tale coerenza mi sono sempre forgiato. Il mio ruolo da assessore, da poco terminato, l’ho svolto sempre con disponibilità e impegno concreto volto alla realizzazione di quanto fosse necessario ai miei concittadini. La politica, infatti, ha bisogno di essere fatta tra la gente per lasciarsi interrogare e stimolare, è tra la gente che si colgono i problemi e si trovano le risoluzioni. Tutti siamo attenti e interessati alla politica quando ci sentiamo membri attivi di una comunità che ci dà prospettive per il futuro, e per sentirsi davvero cittadini attivi bisogna intervenire nella vita sociale del paese apportando il proprio contributo. Mai come quest’anno gli elettori sono attenti e interessati al dibattito politico e soprattutto lo sono i giovani di Avella, il confronto generazionale che ne potrà scaturire sarà per me stimolante e sempre ben accetto. Questo mi auguro e vorrei realizzare nei prossimi 5 anni, se otterrò i vostri consensi, con impegno, lavoro costante e confronto di idee costruttive; ponendo al centro dell’attenzione sempre e solo Avella. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Giovanni Biancardi.

