Avella: Federica Esposito alunna del’IC Manzoni di Mugnano del Card. con la poesia “La finestra sul mare” vince l’ottava edizione del Premio di poesia per ragazzi “ Alessia Bellofatto”.

di Giuseppe Napolitano

In un teatro Biancardi gremito, gli allievi delle scuole medie degli IC di Avella, Baiano,Cimitile e Mugnano hanno partecipato all’ottava edizione del Premio di Poesia per Ragazzi “ Alessia Bellofatto” evento ideato e promosso dall’associazione Le Ali della Vita, diretta da Anna Napolitano e Cettina Prezioso, in sinergia con la Piccola Cometa e con il patrocinio del Comune di Avella, della Regione Campania e dell’Ente Parco Partenio. Oltre cento i lavori presentati alla giuria composta dalle Prof.sse Susi Ammaturo, Annamaria Nappo, dalla poetessa Paola Miele e dal Prof. Carmine Montella presidente e animatore della kermesse culturale. Tante le tematiche toccate dai poeti in erba che hanno declamato le loro composizioni in un clima festoso e di condivisione di valori. Ambiente, amicizia, amore, famiglia, accoglienza, fratellanza, pace tutti sentimenti puri e spontanei che invitano ad una vera riflessione sul senso della vita. Ad aprire la cerimonia sono stati i bambini dell’istituto paritario San Vincenzo Pallotti di Avella che hanno declamato coralmente una poesia scritta per l’occasione sulla pace. Oltre alle poesie l’evento è stato anche l’occasione per ogni Istituto di presentare le proprie scuole musicali con l’esecuzione di brani che intervallavano le varie premiazioni. Bellissima ed emozionante la presentazione di Carmine Montella che per ogni poesia recitata ha sottolineato le motivazioni del premio valorizzando al massimo il lavoro degli studenti. Ricchi premi per tutti i partecipanti. Le poesie premiate saranno pubblicate in una plaquette che sarà presentata per l’occasione della Festa dei Libri e dei Fumetti di Avella nel mese di aprile. Plauso corale dei Dirigenti Scolastici Prof. ri Luigia Conte, Vincenzo Gagliotta, Pasqualina Nappi e Vincenzo Serpico che hanno sottolineato l’importanza della manifestazione e il grande apporto delle associazioni al mondo della scuola.

Ecco i nomi dei premiati:

Classi Prime

1 Biancardi Annamaria Il bullismo Mugnano 1 B 2 Gaetano Luigi Autunno Cimitile 1 D 3 Arbucci Giovanni e Caruso Stefano Il profumo delle stagioni Avella 1 A

Classi Seconde

1 Ferone Carmine Sull’inclusione Avella 2 C 2 Colucci Rosemary Silenzio Mugnano 2 C 3 Falsino Anna Pia 1941 Cimitile 2 D Ex aequo Minichini Gavino Lasciar andare Cimitile 2 D

Classi terze

1 Acierno Rosa Libertà Cimitile 3 C Ex aequo Spampanato Michele Il signor Nessuno Cimitile 3 C 2 Giannino Anna Ego Avella 3 C 3 Lippiello Martina L’amicizia Sperone 3 E

Premio Alessia Bellofatto

Esposito Federica La finestra sul mare Sirignano 2 B

Premi speciali

Premi Sanseverino Stefano Luogo magico ma vero Sirignano 1 A I valori della famiglia Colletta Federica Amico Avella 1 A Le ali della Vita Montanile Rosa Noi donne Avella 1 C Le donne Marretti Clara L’amico è Sperone 1 F I valori dell’amicizia Montano Martina Anima mia Avella 2 A La forza dell’anima Napolitano Angie Vita Avella 2 B Omaggio alla vita Miele Nicole Voi che venite Avella 2 C La solidarietà Ruggiero Alfonso Davide Una nonna tra le nuvole Cimitile 2 D I valori della famiglia Maiesto Valeria Ti aspetterò Avella 3 B Le ali della Vita Di Lauro Emanuela Copia e incolla Cimitile 3 C Originalità Lieto Antonella Prezioso Annamaria La felicità Mugnano 3 C Famiglia Bellofatto De Stefano Antonio Salvamm chistu munn Cimitile 3 D Poesia in vernacolo

Premio Presidente della giuria

Musiello Federica Credi in te Avella 2 A

