Avella – Festa della Madonna del Carmine presso le canossiane

Da martedì 7 a mercoledì 15 luglio si terrà il novenario in onore della Beata Vergine Maria del Carmelo, alle 18.30 ci sarà la recita del Santo Rosario e alle 19 sarà celebrata la Santa Messa. Il 16 luglio, giorno della festa della Madonna del Carmine, alle 18.30 sarà recitato il Rosario, alle 19 ci sarà la Messa solenne e la benedizione dello Scapolare. Il novenario e la liturgia del 16 si terranno nel giardino dell’ istituto delle suore canossiane, con ingresso da via Madonna del Carmine ed uscita da via D’Avanzo, nel pieno rispetto della sicurezza COVID 19.

