Gli avellani hanno reso omaggio alla Madonna delle Grazie e a San Sebastiano recandosi in chiesa e partecipando in massa alle funzioni religiose. Stamattina alle 11.30 una rappresentanza dei battenti ha onorato la Vergine e San Sebastiano. Alle 19.30 la Santa Messa è stata celebrata dal vescovo Emerito Monsignor Beniamino Depalma. In serata uno splendido spettacolo di fuochi artificiali ha chiuso i festeggiamenti.

adsense – Responsive – Post Articolo