AVELLA. I crimini degli O’Neyonel, sabato la presentazione all’Infopoint.

I crimini degli O’Neyonel è un libro scritto da Anna Russo e sarà presentato sabato 11 gennaio 2020 presso l’Infopoint dell’anfiteatro Romano di Avella alle 18. Interverranno la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino l’avv. Vincenza Luciano e l’autrice Anna Russo. A moderare i lavori la giornalista Alessia Conte. La tram: O’Ney e Lionel – Sherlock e Watson dei nostri giorni – sono due giovani liceali in procinto di diplomarsi che affrontano casi di omicidi, partendo dall’apparente morte naturale del loro compagno di classe Luis, passando per l’omicidio “fantasma” di una donna in un quartiere tranquillo fino all’impensabile suicidio della regina Isabel in persona. In questi intrecci misteriosi la vita dei due protagonisti va avanti tra alti e bassi fino alla separazione per motivi ancora ignoti.



adsense – Responsive – Post Articolo