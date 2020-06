AVELLA. I porcini dei monti avellani allietano le tavole dei ricercatori di funghi

Continuano ad allietare le tavole dei ricercatori di funghi i Porcini che in questo periodo si possono trovare sulle montagne della bassa Irpinia. Ogni giorno decine di ricercatori si mettono a perlustrare le aree montane alla ricerca del gustoso fungo porcino, ebbene anche oggi ci segnalano ritrovamenti, in particolare nell’area del “Castagneto di Campimma” di Avella, dove uno dei tanti “fortunati” si è portato a casa diversi esemplari, il più grande da 900 grammi. Siamo certi che nelle prossime ore saranno tanti che si metteranno in cammino per la gioia di trovare il Re del bosco e della cucina.

