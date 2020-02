AVELLA. I Sognattori della Pro Loco Baiano che saranno in scena ad Avella il prossimo week end

Venerdì 14 Febbraio, torna in scena la compagnia teatrale de I SOGNATTORI della Pro Loco Baiano con una divertentissima commedia scritta e diretta da FRANCO PINELLI, autore, attore e regista teatrale campano nonchè volto noto del cinema italiano. CHISTU VASCIO È ‘NA REGGIA il titolo dello spettacolo che sarà replicato anche nei giorni di Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio. Farà da cornice all’evento il teatro Biancardi di Avella, diventato ormai punto di riferimento, nel baianese, per tutte le compagnie teatrali amatoriali e non.

Lo spettacolo messo in scena da I SOGNATTORI rientrerà nella kermesse teatrale ANTEPRIMA DI TEATRO SOTTO LE STELLE organizzata dall’associazione Mela, coordinata da Riccardo D’Avanzo, e che ha preso il via lo scorso Ottobre.

Il pubblico sarà quello delle grandi occasioni visto il tutto esaurito fatto registrare da I SOGNATTORI già in fase di prenotazioni. Segno questo del forte attaccamento al teatro e alle compagnie filodrammatiche esistente nel nostro territorio.

La commedia, che sarà messa in scena, rappresenta uno spaccato storico della “Napoli che fu” con richiami all’arte dell’arrangiarsi tipica delle famiglie con gravi problemi economici. Un groviglio di situazioni comiche e di personaggi caratteristici che avranno il volto di Felice D’Anna, Mariella Del Basso, Antonio Melissa, Miriam Barbarisi, Felicia Vezio, Aniello Corrado, Lisa Miele, Nunzio Domizio, Carmine Lippiello, Giuseppe Monte forte, Giovanna Adriano, Emanuele Candela, Angela Veterano e Giusy De Laurentiis.

Un week end dunque all’insegna del teatro amatoriale e de I SOGNATTORI di Baiano, che proseguiranno, poi, il loro “tour” il 23 Febbraio a Montoro (AV) e l’8 marzo a Salerno

