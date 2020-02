AVELLA. Il 22 marzo “I Mandamentali” tornano al teatro Biancardi

Il 22 marzo la compagnia teatrale “I Mandamentali” tornano al teatro Biancardi. La replica della divertentissima commedia Arezzo 29 in tre minuti sarà presentata dalla compagnia teatrale diretta da Peppe Sorice. “Non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste in occasione delle tre serate di febbraio,” afferma Sorice continuando “serate che hanno registrato il super pienone, ecco perché abbiamo deciso di replicare questo lavoro dando la possibilità ad altri tantissimi amici di venire a trascorrere una serata tutta da ridere. Intanto stiamo già pensando al prossimo lavoro la cui preparazione partirà presto. Siamo amanti del teatro amatoriale ma soprattutto amici che condividono questa passione con tanta voglia di divertirsi e di far divertire chi ci segue”.

adsense – Responsive – Post Articolo