AVELLA. Il 27 giugno la VIII edizione del Premio “Bassa Irpinia”. Le eccellenze dell’anno

Il prossimo 27 giugno 2021 alle ore 21 sulla terrazza panoramica del Palazzo Ducale di Avella, sede del Museo, si svolgerà la ottava edizione del Premio “Bassa Irpinia”, manifestazione che lo scorso dicembre non venne svolta a casa dell’emergenza pandemica. La manifestazione ha come obiettivo quello di premiere le eccellenze dell’anno, ovvero tutti quelli che si sono contraddistinti nei vari ruoli (lavoro – sport- sociale – cultura, politica, ecc). La manifestazione di quest’anno è stata abbinata all’inaugurazione del Museo avellano e si svolgerà domenica 27 giugno 2021 alle ore 21.00 sul terrazzo del Palazzo Ducale, appunto sede del museo, e sarà l’occasione per mostrare agli ospiti e premiati i cimeli archeologici, e non solo, della antica Abella che dopo tanti anni fanno ritorno nella loro terra. Nel corso dei giorni che ci separano dall’evento vi presenteremo i premiati che saranno poi ospiti della manifestazione, il tutto chiaramente si svolgerà nel rispetto delle normative antiCovid.





