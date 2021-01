Il sindaco Domenico Biancardi aveva chiesto un capodanno senza fuochi d’artificio nel rispetto delle persone che nell’anno appena passato erano rimaste colpite dalla pandemia e anche per quelle che purtroppo sono morte per il Covid. Un divieto con tanto di ordinanza che come spesso capita non ha alcun effetto nei confronti di molti residenti. Ebbene ecco come hanno risposto molti avellani, il video.

