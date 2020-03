Il centro Revisioni Caruso, data l’emergenza del virus Covid-19 ha deciso per la salvaguardia dei clienti di sospendere l’attività dal giorno 11 marzo al 23 del medesimo mese. Per non creare disagi la riapertura è prevista per l’ultima settimana di marzo, il cliente non sarà sprovvisto pertanto di revisione periodica così come prescritto dal codice della strada.

