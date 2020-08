AVELLA. Il cittadino segnala: “Via Santa Croce, senso unico pericoloso”

“Salve, sono una residente di via Santa Croce, ho una forte lamentela da sottoporvi. Se siete cosi clementi da leggere il messaggio e pubblicarlo ve ne sono grata. Qui a Santa Croce è stato fatto un senso unico particolare, le macchine che provengono dal corso Vittorio Emanuele sono obbligate a passare di qua e vi garantisco che corrono come matti senza rispettare nessun limite di velocità. Vi chiedo pertanto di farlo presente sulle vostre notizie in modo che chi è addetto a queste cose possa provvedere a far rispettare il limite di velocità o provvedere a mettere dossi che rallentano la velocità delle auto. Grazie mille per l’interessamento”.

adsense – Responsive – Post Articolo