AVELLA. Il consigliere comunale Pellegrino Vittoria si dimette dalla carica.

Ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale Pellegrino Vittoria del gruppo “Cambia Avella” protocollando il tutto nei giorni scorsi presso la casa comunale. Quali motivi abbiamo indotto il membro dell’opposizione a rassegnare le dimissioni per il momento non si conoscono, a quanto sembra motivi strettamente personali e non contrasti con il gruppo capeggiato da Chiara Cacace. Adesso sarà il prossimo consiglio comunale a ratificarle anche se lo stesso per gli ovvi motivi di emergenza da Coronavirus non può riunirsi e quindi fino ad allora potrà ritirarle. Se non lo farà subentra in consiglio il primo non eletto, in questo caso si tratta di una donna, Rossella Fusco.

