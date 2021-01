AVELLA. Il consigliere regionale Enzo Alaia nuovamente positivo al Covid

È da alcuni giorni in isolamento domiciliare per avere di nuovo contratto il Coronavirus il consigliere regionale avellano di Italia Viva Vincenzo Alaia. Sarebbe questa la seconda volta nel giro di pochi mesi, la prima volta lo scorso mese di ottobre fu lui stesso a confermare la positività al COVID sul proprio profilo Facebook. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione e nei prossimi giorni si sottoporrà al tampone di controllo per accertare se si è negativizzato. A lui vanno gli auguri di una pronta guarigione.

